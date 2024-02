Mittelstand in Mönchengladbach „Lasst die Unternehmer machen“

Auf die Bedeutung der Unternehmen für die Wirtschaft wies Klöckner in ihrer Rede hin. Sie war wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings nach Wickrath gekommen zwischen Etatberatung im Bundestag und Streik der Fluglotsen, was zur Folge hatte, dass sie und Krings noch am Abend mit dem Auto nach Berlin zurückfuhren. Da blieb für geselliges Beisammensein und Gedankenaustausch zwischen den Mittelständlern kaum Zeit. Eine sinkende Wirtschaftsleistung habe zwangsläufig Auswirkungen auf die gewohnten sozialen Standards. Diese Standards seien in Gefahr, und die aktuelle Regierung steuere nicht dagegen an. Zum einen fehle es an Planungssicherheit für Unternehmern wegen der „Unentschlossenheit de Regierung“. Steuersenkungen für Unternehmen seien ebenso unabdingbar wie steuerbefreite Überstunden von Beschäftigten oder Zusatzverdienste für arbeitswillige Rentner sowie Turbo-Abschreibungen. „Wir brauchen mehr unternehmerische Freiheit“, so Klöckner, „lasst die Unternehmer machen.“