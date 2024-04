Konzerte in Mönchengladbach Britische Rockband Yes kommt in die Redbox

Nun findet die Deutschland-Tour von „Yes“ tatsächlich statt. Ursprünglich für 2020 unter dem Titel „Relayer & Classic Cuts“ geplant, starten die fünf Altrocker jetzt unter dem Motto „The Classic Tales Of Yes“ durch. Ihr Konzert in Mönchengladbach geben sie am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr.