Konzert in Mönchengladbach Brings rockt kölsch das Rote Krokodil im Kunstwerk

Mönchengladbach · Die Kölner Kultband ist seit 34 Jahren auf den Bühnen der Republik unterwegs. Nun war sie wieder in Mönchengladbach zu Gast – und begeisterte ihre Fans. Viele von ihnen waren in den typischen Mustern der Musiker gekommen. Was für Stimmung sorgte.

09.06.2024 , 05:10 Uhr

Link zur Paywall So war das Brings-Konzert im Kunstwerk 2024 26 Bilder Foto: Markus Rick (rick)

Von Eva Baches