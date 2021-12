Briefzentrum „41“ in Mönchengladbach : Fünf Milliarden Briefe in 25 Jahren

Das Briefzentrum in Güdderath wird 25 Jahre alt. Foto: Deutsche Post

Mönchengladbach Die Deutsche Post feiert das Jubiläum des Briefzentrums in Güdderath. Von dort aus werden täglich 1,2 Millionen Briefe zugestellt – und inzwischen auch kleinere Pakete. So funktioniert es.

Das Briefzentrum der Deutschen Post im Gewerbegebiet Güdderath feiert sein 25-jähriges Bestehen. In der Postsprache kurz „BZ 41“ genannt, ging in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße damals eines von bundesweit 82 Briefzentren Deutschlands „ans Netz“. „In den 25 Jahren unseres Betriebs haben wir in Mönchengladbach rund fünf Milliarden Briefsendungen bearbeitet. Von hier aus versorgen wir jeden Tag rund 1,2 Millionen Haushalte mit Briefpost. Bereits diese wenigen Zahlen zeigen, welch wichtiger Knotenpunkt dieses Zentrum ist“, sagt Viktor Bischof, Leiter des Briefzentrums. Im Briefzentrum werden in ein- und abgehender Richtung alle Briefsendungen für die Leitregion „41“ bearbeitet. Das heißt für alle Orte, deren Postleitzahlen mit „41“ beginnt, ist das Mönchengladbacher Briefzentrum der zentrale Knotenpunkt für postalischen Verbindungen.

Jeden Tag bearbeiten die 250 Mitarbeiter des Briefzentrums rund 750.000 Briefsendungen. Aktuell werden in den Briefzentren der Deutschen Post auch kleinformatige Paketsendungen sortiert. Die Verlagerung aus dem Paketnetz in den Briefstrom schafft zusätzliche Kapazitäten bei den anhaltend hohen Sendungsmengen. Bis zu 10.000 kleinformatige Pakete werden hier ebenfalls täglich bearbeitet. Gerade durch die Beschränkungen in der Corona-Pandemie hat die Zustellung von warentragenden Sendungen zugenommen. Diese werden verstärkt auch von den Briefzustellern in die Haushalte gebracht.

Nach dem Einwurf der Sendungen in die Briefkästen oder der Einlieferung in die Filialen werden die Sendungen ins Briefzentrum gebracht. In der Briefordnerei werden diese nach Formaten getrennt und aufgestellt. Eine automatische Abtasteinrichtung erkennt die Briefmarken und dreht und wendet die Briefe so, bis sie in der richtigen Position für den Stempelvorgang sind. Anschließend lesen die Integrierten Lese- und Videocodiermaschinen (ILVM) die Anschriften der Sendungen und versehen sie mit einem fluoreszierenden Strichcode. In einem weiteren Schritt werden die Briefe auf alle Orte und Zustellplätze im Bundesgebiet sortiert. Spätestens um 21.30 Uhr verlassen alle Briefe, die nicht für den eigenen Bereich bestimmt sind, das Briefzentrum. Sie werden an die 81 Ziel-Briefzentren in ganz Deutschland weitergeleitet. Umgekehrt treffen nachts in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße dann die sogenannten „Zuführungsfahrten“ mit Briefsendungen für die eigene Postleitzahlregion 41 ein.

Die bereits codierten Sendungen werden in den Nachtstunden auf die Gangfolge der Briefträger sortiert und in den frühen Morgenstunden an die Zustellstützpunkte weitergeleitet. Von dort werden die Briefe von Zustellern an die Kunden geliefert.

(RP)