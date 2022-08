Feuer in Mönchengladbach : Brennende Wiese in Odenkirchen-West

Mönchengladbach Das Feuer erfasste eine Fläche von rund 200 Quadratmetern und mussten am Sonntagmittag, 7. August, von der Feuerwehr gelöscht werden.

Am Sonntagmittag, 7. August, gingen bei der Feuerwehr Mönchengladbach mehrere Notrufe ein, die einen Flächenbrand meldeten. An der Straße Am Restrauch in Odenkirchen-West brannten zwischen einem Restaurant und Bahngleisen etwa 200 Quadratmeter einer Wildwiese.