Polizei Mönchengöadbach ermittelt : Unbekannte manipulierten Bremsen von Justizbeamtem

Mönchengladbach Der Mann wollte nach seiner Nachtschicht nach Hause fahren, als er merkte, dass sich sein Auto nicht mehr abbremsen ließ. Während seiner Arbeit stand sein Wagen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz.

Die Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen, nachdem sich herausgestellt hat, dass am Auto eines Justizvollzugsbeamten die Bremsen so manipuliert wurden, dass sie nicht mehr funktionierten. Die Tat geschah bereits in der Nacht zum 3. Februar an der Scharnhorststraße in der Nähe des Mönchengladbacher Landgerichts, in dessen unmittelbarer Nähe sich auch das Gefängnis befindet. Der Justizbedienstete hatte sein Auto dort während seiner Nachtschicht auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt.