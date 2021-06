Gaststätte in Mönchengladbach zur EM : Brauhaus Manamana erstrahlt in Regenbogenfarben

Mönchengladbach Die Allianz-Arena in München darf zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn nicht in Regenbogenfarben strahlen. Hauke Jakobs Gaststätte Manamana in der Altstadt von Mönchengladbach hingegen schon. Als Signal für Menschlichkeit. Und auch, um ein wenig „die Uefa zu ärgern“.

Was in München an der Allianz-Arena nicht erlaubt war, hat Hauke Jakob nun an seinem Brauhaus Manamana an der Waldhausener Straße umgesetzt: eine strahlende Regenbogenfassade. Die Uefa hatte am Dienstag einen Antrag des Münchner Stadtrats abgelehnt, der eine Beleuchtung des Stadions in Regenbogenfarben gefordert hatte. Sie sollte beim EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn als Zeichen für Vielfalt und selbstbestimmter sexueller Orientierung dienen. Die Uefa lehnte den Vorschlag mit der Begründung ab, dass dies politisch sei.