Vom Tambourcorps Neuwerk : Brauchtumsmusik-Preis für Flötisten und Echt Lekker

Neuwerk Zum ersten Mal geht die Auszeichnung des Neuwerker Tambourcorps nicht an einen einzigen Preisträger.

Alljährlich ehrt das Tambourcorps Neuwerk mit dem Martin-Theveßen-Preis verdiente Brauchtumsmusiker. Der Preis wird bundesweit ausgelobt und ist benannt nach dem Rheindahlener Kapellmeister Martin Theveßen, der sich zu Lebzeiten stark für das Brauchtum engagiert hat. Der jeweilige Preisträger darf sich auf eine von der Gladbacher Künstlerin Renate Fellner geschaffene Skulptur freuen. Da die Preisverleihung in ein Benefizkonzert eingebettet ist, geht der Erlös an einen guten Zweck, und zwar an das Kinderhaus des Allgemeinen Krankenhauses in Viersen, zu dem die Neuwerker Musiker eine besondere Beziehung aufgebaut haben.