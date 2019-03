Trauerfeier in Mönchengladbach: Brauchtumsfreunde gedenken der Verstorbenen

Mönchengladbach Seit vier Jahren begehen Schützen und Karnevalisten einmal im Jahr eine gemeinsame Trauerfeier für die Verstorbenen im Brauchtum. Dieses Mal kam ein unerwarteter Todesfall hin.

Diesmal hatte die Trauerfeier einen zusätzlichen, traurigen Hintergrund: Pater Ferdinand Pützhoven, Superior des Kamillianerordens in Mönchengladbach, Hausgeistlicher in St. Kamillus, zusätzlich in der Zeit des Priestermangels seelsorgerisch in den naheliegenden Gemeinden tätig und eigentlich fest im Programm der Gedenkstunde vorgesehen, verstarb plötzlich und unerwartet nach kurzer Krankheit am 19. Februar. Nicht zuletzt durch seine Mitwirkung konnte die Umgestaltung der Kamillus-Kirche zum St. Kamillus-Kolumbarium verwirklicht werden. Auf eigenen Wunsch hin wurde Pater Pützhoven dort beigesetzt. Seine Urne befindet sich im Brauchtumshain.