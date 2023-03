Erziehung in Mönchengladbach Stadt braucht mehr Geld für hilfsbedürftige Familien

Die Stadt führt dazu an, dass sich durch die Pandemie bei Familien, Kindern und Jugendlichen erhebliche negative Folgen ergeben haben, die so nicht vorherzusehen waren. „Der Lockdown in der Pandemie hat dazu geführt, dass Familien über einen langen Zeitraum oft sehr isoliert in der eigenen Wohnung verbleiben mussten. Viele Eltern zeigten sich nicht in der Lage, ihre Kinder in dieser Zeit angemessen zu beschäftigen und zu fördern“, heißt es in dem Beschluss. „Hinzu kommen in vielen Fällen auch gewalttätige Konflikte zwischen den Eltern. Diese Familien benötigen oft Unterstützung im Rahmen der Hilfe zur Erziehung.“ Zahlreiche Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren hätten sich zudem nach dem Lockdown nicht mehr verlässlich an das Schulsystem anbinden lassen und bedürften jetzt aufwendiger Jugendhilfemaßnahmen.