Krisenplanung in Mönchengladbach Stadt braucht Lagerräume zur Vorbereitung auf den Blackout

Wie alle Kommunen bereitet sich auch Mönchengladbach auf eine Energiemangellage vor. Was tun, wenn der Strom längerfristig und flächendeckend ausfällt, wenn Gas und Benzin Mangelware werden? Die Fragen sind in der Stadt weitgehend geklärt. In Mönchengladbach wird es 20 notstromversorgte Standorte, „Leuchttürme“ geben. Dort können Bürger im Ernstfall Notrufe absetzen. Damit Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge auch in Krisensituationen betankt werden, hat sich die Stadt in der sogenannten Bedarfsträgerdatenbank registrieren lassen und Verträge mit privaten Versorgern abgeschlossen.