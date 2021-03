Polizei Mönchengladbach : Brandursache nach tragischem Unglück geklärt

Mönchengladbach Brandermittler haben herausgefunden, wodurch das Feuer in einem Reihenhaus in Wickrathhahn ausgelöst wurde, das zwei Menschenleben gefordert hatte.

Das Feuer in einem Reihenhaus an der Straße „Am Haselbusch“, das am Dienstag zwei Menschenleben gefordert hat, wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Das haben Brandermittler herausgefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.