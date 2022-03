Polizei Mönchengladbach ermittelt : Brandstiftung an der Dahlener Straße

Brandstiftung an der Dahlener Straße

Mönchengladbach Die Polizei geht davon aus, dass vor einem Haus ein Plastikcontainer fahrlässig angezündet wurde. Es entstand ein Gebäudeschaden.

Die Feuerwehr Mönchengladbach informierte die Polizei Samstagnacht über ihr gemeldete, brennende Müllcontainer an der Dahlener Straße. Durch den Brand entstand auch Gebäudeschaden. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei setzten die Täter gegen 4.15 Uhr den mittleren von drei Plastikcontainern in Brand, die an der unteren Dahlener Straße an einem Haus und vor einem Eisentorstanden standen. Der Conatiner brannte nicht nur komplett aus und schmolz stark, das Feuer griff auch auf die beiden Container rechts und links daneben über. Sie wurden ebenfalls stark beschädigt.