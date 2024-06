Zeugenaufruf Brandstifter in Hardterbroich-Pesch unterwegs

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zu Mittwoch, 26. Juni, im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 2.40 Uhr an der Grevenbroicher Straße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch insgesamt drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen sahen einen Mann mit einer hellen Hose weglaufen, bei dem es sich um den Brandstifter handeln könnte.