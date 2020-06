Mehrere Feuerwehreinsätze in Mönchengladbach : Brandserie in Holt: War es ein Feuerteufel?

An der Bahnstraße ein Auto komplett aus. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach An der Hehner Straße brannte es zweimal hintereinander im selben Mehrfamilienhaus und an der Bachstraße ging ein Auto in Flammen auf. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

In Holt hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich mehrere Male gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Gegen 18 Uhr am Donnerstag rückte die Feuerwehr zum ersten Mal in den Rheindahlener Ortsteil aus. Gemeldet worden war ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hehner Straße.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus dem Hauseingang und einem Kellerfenster. Alle Bewohner hatte das Gebäude bereits verlassen. Sie wurden vorsorglich gesammelt und von einem Notarzt versorgt. Zum Glück war laut Feuerwehr niemand verletzt worden. Aufgrund einer großen Menge an Brandgut im Keller gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte schwierig. Zunächst bekämpften sie das Feuer mit Wasser. Doch erst als die Wehrleute einen Schaumteppich über das gesamte Brandgut gelegt hatten, konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Insgesamt waren vier Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Die NEW musste den Strom- und die Gasversorgung in dem Gebäude abschalten.

Um 22.30 Uhr brach in demselben Haus erneut ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Wieder brannte es im Keller, obwohl dieser von den vorausgegangenen Löscharbeiten noch nass war. Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Aber es gab noch ein weiteres Feuer in der Nacht. Noch während der Löscharbeiten an der Hehner Straße ging ein Auto an der Bahnstraße auf dem Gelände einer Waschanlage in Flammen auf. Die Einsatzstelle ist rund 1400 Meter von dem Wohnhaus an der Hehner Straße entfernt. Die Ursache dieses Feuers ist noch nicht geklärt, auch nicht, ob es einen Zusammenhang mit den Kellerbränden gibt.

Laut Polizei hatte es zudem noch einen Beinahe-Brand in Holt gegeben. Zwei Tage zuvor war offensichtlich versucht worden, einen Pkw an der Hehner Straße anzuzünden.