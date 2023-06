Sommer in Mönchengladbach So brandgefährlich ist die Trockenheit

Vegetationsbrand in Bettrath. An einer ehemaligen Bahntrasse stehen im Böschungsbereich aus ungeklärter Ursache kleinere Bäume und Sträucher in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus, löscht, benetzt die Fläche ausgiebig mit Wasser und legt eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera nach. Nur wegen der schnellen Meldung eines Passanten habe der Brand am vergangenen Montag auf den Entstehungsbereich begrenzt werden, heißt es später in der Meldung. Mit der Hitze und die Dürre steigt das Risiko für Brände in der Natur. Das Gras auf Wiesen ist ausgetrocknet, gleiches gilt für den Wald. Bricht ein Feuer aus, kann es sich rasend schnell ausbreiten.