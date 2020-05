Kriminalpolizei ermittelt : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mönchengladbach-Geneicken ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im zweiten Obergeschoss in der Wohnung des Verstorbenen ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen mit. Als die Einsatzkräfte gegen 0.50 Uhr in der Wohnung an der Schlossstraße eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr am Leben.

Vier weitere Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Bei dem Brand entstanden starke Brandschäden am Fenster, durch den starken Rauch wurde die gesamte Wohnung beschädigt.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(mba/dpa)