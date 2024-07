Blaulichteinsatz in Mönchengladbach Brand in Hochhaus am Römerbrunnen

Feuerwehr und Polizei sind am Montag, 8. Juli, gegen 18.45 Uhr zu einem Einsatz in Mönchengladbach-Mülfort gerufen worden. Mehrere Anrufer hatten die Notrufnummern gewählt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es einem Hochhaus am Römerbrunnen im achten Obergeschoss. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner dieser Etage ihre Wohnungen nicht verlassen. Aus der Leitstelle der Feuerwehr wurde sofort Verstärkung angefordert.