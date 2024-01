Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Brand in Hochhaus am Römerbrunnen

Die Feuerwehr ist am Samstag, 27. Januar, gegen 18.20 Uhr zu einem Brand in einem Hochhaus am Römerbrunnen gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie, dass einer der Balkone im zweiten Obergeschoss vollständig in Flammen stand. Wie Einsatzleiter Andreas Schillers mitteilte, war schnell klar: „Durch die baulichen und brandschutztechnischen Gegebenheiten war bei der Vielzahl der Bewohner des Hochhauses davon auszugehen, dass diese Einsatzstelle mehr Personal benötigt.“ Deshalb wurde schnell Verstärkung angefordert. Mehr Feuerwehrleute und Rettungskräfte kamen zum Einsatzort.