Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Brand in einer Gastherme

Die Feuerwehr ist am Montag, 4. März, zu einem Brand an der Straße Heiligenpesch ausgerückt. Dort brannte eine Gastherme in einer Dachgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatten alle anwesenden Hausbewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Außerdem war vor dem Eintreffen der Feuerwehr geistesgegenwärtig der Hauptgashahn im Keller des Wohngebäudes geschlossen worden. Das Feuer ist daraufhin erloschen, und der Brand blieb auf den Entstehungsraum begrenzt. In einer Wohnung war es zu einer starken Verrauchung gekommen. Die Feuerwehr setzte einen Hochleistungslüfter ein.