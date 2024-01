Brand in Mönchengladbach „Gut, dass die Feuerwehr so schnell da war“

Der Geruch des Rauchs hängt am Sonntagmittag noch in der Luft. Asche liegt auf dem Boden des Nachbarbalkons. Der Zugang zum Balkon der Wohnung, in der es in der Nacht am Samstagabend gebrannt hat, ist gesperrt. „Brandort beschlagnahmt“ steht auf einem Zettel mit Siegel der Polizei.