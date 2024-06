Einsätze Feuerwehr in Mönchengladbach Brände in zwei Kellern gehen glimpflich aus

Nicht einmal eine Stunde später ging um 19.40 Uhr der nächste Alarm ein – erneut wegen eines Brandes in einem Keller. Diesmal war es ein Mehrfamilienhaus an der Limitenstraße in Rheydt. Beim eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einem Kellerschacht und der geöffneten Haustür. Auch der Treppenraum war bereits leicht verraucht und die Rauchwarnmelder hatten ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten die Ursache der Rauchentwicklung schnell finden: Am Boden eines Kellerlichtschachtes brannte eine kleine Menge Unrat. Nach dem Ablöschen des Brandes wurden die Kellerräume und der Treppenraum mit einen Hochleistungslüfter entraucht. Da das Nachbarhaus über den Keller mit dem betroffenen Gebäude verbunden war, lösten auch dort die im Flur vorhandenen Rauchwarnmelder aus. Das Treppenhaus wurde vorsorglich kontrolliert. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Für die Dauer des Einsatzes war die Limitenstraße in Fahrtrichtung Gladbach voll gesperrt.