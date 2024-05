Feuerwehr in Mönchengladbach im Einsatz Brände in Hochhäusern schnell gelöscht

Über eine automatische Brandmeldeanlage in einem Hochhaus an der Karlstraße in Odenkirchen ist die Feuerwehr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Im dritten Stockwerk des 15-geschossigen Wohnhauses war es im Badezimmer einer Wohnung zu einem Brand gekommen. Teile der Wohnung und des Flures waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verraucht. Eine Mieterin wurde von der Feuerwehr herausgeführt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst blieb auf ein elektrisches Gerät im Badezimmer beschränkt. Unter Atemschutz löschten Einsatzkräfte ihn ab. Die betroffenen Wohnbereiche wurden belüftet, alle Mieter konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.