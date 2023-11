Ukrainischer Botschafter in Mönchengladbach Wie Scheidt & Bachmann sich in der Ukraine engagiert

Die Unternehmen am Niederrhein wollen sich am Wiederaufbau in der Ukraine beteiligen oder noch stärker engagieren, als sie es ohnehin bereits tun. Der Wiederaufbau im Land, in dem seit dem russischen Überfall vor bald zwei Jahren der Krieg tobt, war zentrales Thema eines Treffens des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Oleksij Makejew, mit Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, und Norbert Miller, Chef des Mönchengladbacher IT-Spezialisten und Anlagenbauers Scheidt & Bachmann. Makejew besuchte am Montag gemeinsam mit Generalkonsulin Iryna Shum den Sitz des Traditionsunternehmens, das schon vor Kriegsausbruch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine wichtige Dependance aufgebaut und diese während des Krieges auch ausgeweitet hat. „Es hilft mir als Botschafter, meiner Regierung aufzuzeigen, welche Unternehmen sich in der Ukraine engagieren und welche ihr Engagement ausweiten wollen“, sagte Botschafter Makejew.