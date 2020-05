Für die Stadt Mönchengladbach : Borussia und van Laack spenden 40.000 Schutzkittel

Mönchengladbach Die Schutzkleidung ist für das Personal in medizinischen Einrichtungen und in der Pflege bestimmt. Dafür hatte der Klub aus dem Verkauf eines Sondertrikots zehn Euro je Shirt eingesetzt.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und das Textilunternehmen van Laack stellen der Stadt insgesamt 40.000 Schutzkittel zur Verfügung, die in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen zum Schutz des Personals vor dem Coronavirus benötigt werden. Borussia hatte angekündigt, aus dem am 1. Mai gestarteten und inzwischen abgeschlossenen Verkauf des Sondertrikots „Umzähmbar – seit 1900“ zehn Euro von jedem verkauften Trikot für diesen Zweck einzusetzen. „Wir konnten von diesem Geld 20.000 Schutzkittel bei van Laack einkaufen und der Stadt zur Verfügung stellen, und wir freuen uns sehr, dass wir damit einen kleinen Beitrag für den Kampf gegen das Coronavirus in unserer Stadt leisten können“, sagt Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers.