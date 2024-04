Gewaltandrohung Gladbach-Fans in Aachen beraubt

Die Aachener Polizei meldet einen Fall von räuberischer Erpressung, der sich am Sonntagabend ereignet hat. Drei Freunde (22, 20 und 13 Jahre) waren auf dem Heimweg eines Fußballspiels von Borussia Mönchengladbach und saßen in entsprechender Fan-Bekleidung in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Aachen, als drei unbekannte Männer an das Auto herantraten. Sie forderten unter Androhung von Gewalt, dass die Borussia-Fans ihre Trikots sowie Fanschals ausziehen und aushändigen sollten. Nach Angaben der Opfer gaben die Täter an, dass man in Aachen nur Alemannia-Fans akzeptiere. Die Täter flüchteten, nachdem die Opfer die Gegenstände herausgegeben hatten. Die Kriminalwache sicherte Spuren, ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung wurde eingeleitet.