Nächtliche Aktion in Mönchengladbach : Borussia-Fans bemalen die ganze Stadt

Die Masten sämtlicher Straßenleuchten auf dem Mittelstreifen der Aachener und der Gladbacher Straße am Nordpark sind in den Borussia-Farben bemalt. Foto: dr

Mönchengladbach Trafo-Häuschen in Schwarz-Weiß-Grün kennt man schon, ebenso Treppenaufgänge. Doch jetzt haben Borussia-Fans auch noch Laternen in Vereinsfarben besprüht. Die Stadt stellte Strafanzeige.

Bei der Stadt wurde die „Sachbeschädigung“ am vergangenen Montag gemeldet: Rund um den Nordpark wurden 33 Laternenmasten in den Farben Schwarz, Weiß und Grün besprüht. Vermutlich geschah dies am vergangenen Wochenende in einer nächtlichen Aktion. „Es ist erkennbar, dass die Täter professionell und nicht zufällig vorgegangen sind“, sagt Stadtsprecher Mike Offermanns. Und: „Am Ende des schwarzen Farbauftrags wurden die Masten sogar abgeklebt, um einen geraden Abschluss zu ermöglichen.“ Die „Maler“ haben sich offensichtlich Mühe gegeben und hatten wahrscheinlich Leitern dabei, denn die Höhe des Farbauftrags beträgt circa 1,80 bis zwei Meter.

Die Liebe zu Borussia Mönchengladbach ist an vielen Stellen in der Stadt zu sehen. Überall findet man Trafo-Häuschen und sogar ganze Treppenaufgänge in den Farben Schwarz-Weiß-Grün. Manches ist professionell und ansprechend gestaltet, anderes eher dilettantisch. Das meiste wurde jedoch toleriert. „Es kommt immer wieder vor, dass Verteilerkästen im Stadtgebiet, zum Teil im Eigentum der Stadt, aber auch im Eigentum der NEW, bemalt werden. Solche Schmierereien auf den Leuchtmasten hat es allerdings so noch nicht gegeben“, heißt es aus dem Rathaus.