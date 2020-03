Borussen-Derby : Borussia-Fans aus Kreis Heinsberg können Tickets zurückgeben

Mönchengladbach Am Samstag soll Fußball gespielt werden, das Bundesliga-Spitzenspiel Borussias gegen Borussia Dortmund soll stattfinden. Das bekräftigten Borussia, die Stadt und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwochmorgen nach einer Besprechung der Klubspitze mit der Landesregierung.

Borussias Präsident Rolf Königs sagte in einer Mitteilung des Klubs: „Wir bedanken uns für die konstruktiven Gespräche mit Innenminister Reul und Gesundheitsminister Laumann, die es uns am Ende ermöglichen, unser Heimspiel am Samstag auszutragen.“ Zum Spiel werden Hygienemaßnahmen ergriffen, so sollen verstärkt Desinfektionsmittel bereitstehen. „Wir werden alles versuchen, um ein Weiterverbreiten des Virus’ zu vermeiden“, sagt Borussias Sprecher Markus Aretz.