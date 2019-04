Borusse als Senior : Patrick Herrmann wirbt im Kino für die Altenpflege

Mönchengladbach Für eine Kampagne ließ sich der Borussen-Spieler mit Hilfe einer Maskenbildnerin in einen Senior verwandeln.

So alt möchte Patrick Herrmann auf dem Platz nie aussehen: Mit Falten im Gesicht und schütterem Haar auf dem Haupt ist der Borussen-Spieler derzeit im Kino zu sehen – für 38 Sekunden. So lang ist der Werbespot, in dem die Mönchengladbacher Sozialholding den Fußball-Profi für den Beruf des Altenpflegers werben lässt. Noch etwa drei Monate läuft der Streifen vor Vorstellungen im Comet Cine Center. „Mach dein Ding! Altenpflege finde ich toll“ ist das Motto der Kampagne, für die sich Herrmann mit Hilfe einer Maskenbildnerin in einen Senior verwandeln ließ.