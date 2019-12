Die Band stimmt in der Red Box auf Weihnachten ein : Booster inszeniert die Stille Nacht

Beim Booster-Konzert gab es zum Jubiläum jede Menge besinnlicher Momente. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Die Red Box ist wieder Kulisse für die Konzertreihe „Silent Night“ von Booster, die in diesem Jahr in sieben Konzerten mit Vorfreude auf Weihnachten einstimmt. Das vorweihnachtliche Live-Konzept feiert 20-jähriges Bestehen.

Von Renate Resch

Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, wird es nach dem Konzert von Booster sicherlich sein. Die Red Box ist wieder Kulisse für die Konzertreihe „Silent Night“, die in diesem Jahr in sieben Konzerten mit Vorfreude auf Weihnachten einstimmt. Vor zwei Jahrzehnten ist die Idee für diese Livemusik-Reihe entstanden. ein erfolgsmodell. Es gibt noch ein weiteres Jubiläum für die Band zu feiern. In diesem Jahr besteht Booster im 40. Jahr. Weit über die Stadtgrenzen hinaus sind die Musiker Garanten für gute Stimmung.

Doch ihr eigentliches „Baby“, das Booster jedes Jahr mit viel Herzblut und Mühe vorbereiten und organisieren ist die Show „Silent Night“. „Wir haben 1999 relativ klein begonnen, mit etwa 500 Zuhörern für die Konzerte. Das hat sich über die Jahre gesteigert. Und nun sind wir bei sagenhaften 7000 verkauften Tickets“, sagt René Pütz, Bandleader von Booster. „Es macht uns sehr stolz diese Konzerte in unserer Heimatstadt jedes Jahr wieder zu spielen“.

Info Spendenaktion mit Losverkauf Stiftung Das Management der RedBox Konzerttickets stiftet für alle großen Veranstaltungen im nächsten Jahr im Sparkassenpark Tickets. Drei Mönchengladbacher Vereinen, „Wegbegleiter“, „Die Tafel“ und „Achtsam“ kommt der Erlös zugute. Geld 2018 konnten 15.000 Euro gesammelt werden.

Mit einem Spannungsbogen vereint die Band aktuelle Songs mit Evergreens, Klassiker und weihnachtlich romantischen Liedern. Im Programm sind auch Klassiker, die trotz Jahrzehnten mit „Silent Night“ noch nicht gespielt wurden. Seit 2010 tritt Booster in der momentanen Besetzung mit der Sängerin Chris Schmitt, Rüdiger Tiedemann am Schlagzeug, Volker von Ameln am Keyboard und Dennis Bowens am Bass auf. Die Gastmusiker Francis Norman mit seiner Bratsche und Eike von der Leyen am Saxophon integriert die Band in ihr Programm und lässt sie Teil werden. Der Chor „PrayDay Allstars“ unter der Leitung von Astrid Petrich begleitet und unterstützt die Songs mit knapp dreißig Stimmen, die den Liedern zusätzlichen Raum und Tiefe geben.

Weihnachtliche Stimmung verbreitet sich bereits beim Betreten der Red Box. Glänzend und glitzernd geschmückte Christbäume säumen den Weg und geleiten die Besucher mit hunderten von Lichtern durch das Foyer in den Saal. Für die Bühnenshow mit aufwändiger Licht- und Filmtechnik überlegen sich die Musiker stets etwas Besonderes. Effektvoll und festlich zugleich präsentieren sie ihre Songs im Rampenlicht. Jedes Detail sitzt.

So begeistern sie auch in diesem Jahr wieder. „Ich bin das dritte Mal dabei und finde es wieder fantastisch“, sagt Anna Lena aus Viersen. „Die Interpretation der Lieder, die jedesmal variiert, finde ich super, ebenso, was die Band sich dazu einfallen lässt und welche Gäste sie einlädt. Man merkt, es sind richtige Künstler.“ Ihr Begleiter Olaf fügt hinzu: „Vieles ist möglich, das im Sommer bei den Konzerten draußen nicht stattfinden kann.“ Christiane aus Korschenbroich ist zum vierten Mal dabei: „Es ist immer wieder ein Erlebnis, und die Songauswahl finde ich gigantisch, verbunden mit dem Bühnenbild ist es einfach traumhaft.“ In der Show rockt die Band bis kurz vor Mitternacht mit einem breiten Repertoire an Songs. Sarah Connor und Mark Forster sind mit aktuellen Songs dabei, bei „Celebration“ von Kool & the Gang kommt Partystimmung auf. Mitsingen und Mitfeiern ist angesagt. Das „Feliz navidad“ singen Chris und René auf deutsch: „Wir wünschen allen ein frohes Weihnachten und ein gutes neues Jahr!“