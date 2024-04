Nach Sondierung in Mönchengladbach Bombe gefunden – Evakuierung wird vorbereitet

Zuletzt war am 2. November 2023 eine Bombe auf dem Gelände des Gestüts Zoppenbroich gefunden worden. Im Evakuierungsbereich lagen Kindertagesstätten sowie die Grundschule Erich-Kästner, die an diesem Tag vorsorglich geschlossen blieben. In diesem Fall musste die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg nicht entschärft werden, da der Zünder fehlte.