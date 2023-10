Durchsuchung der Polizei Mönchengladbach Bombendrohung bei Zalando – Tatverdächtiger ermittelt

Um 3.15 Uhr am Sonntag, 1. Oktober, ging die Meldung bei der Polizei ein: Das Logistikunternehmen Zalando am Regioparkring wird bedroht. Am Telefon soll ein Mann angedroht haben, eine Bombe gelegt zu haben. Die Polizei rückte aus und sperrte den Bereich um den Online-Versandhändler ab und durchsuchte Gebäude und Umgebung. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montag. Kurze Zeit später sei der Bereich aber wieder freigegeben worden, weil nichts Verdächtiges gefunden wurde.