Bombenangriff auf Mönchengladbach Vor 80 Jahren legten britische Bomber die Stadt in Schutt und Asche

Der Krieg in der Ukraine tobt seit mehr als eineinhalb Jahren. Die russischen Truppen und Angriffe zerstören dort immer noch ganze Städte. In Mönchengladbach werden hingegen die Zeitzeugen, die die Kriegszerstörungen des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben, immer weniger. Genau 80 Jahre liegt der verheerende Luftangriff nun zurück, der die damals noch zwei Städte M.Gladbach und Rheydt in einer Nacht in ein Flammeninferno und eine Trümmerlandschaft verwandelte. Am 31. August 1943 ging ein Bombengewitter über der Stadt nieder, das kein Stein auf dem anderen ließ und in nur 73 Minuten 556 Todesopfer forderte.