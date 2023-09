Jugendarbeit in Mönchengladbach In Giesenkirchen kann wieder gekickt werden

Fußball vereint die Menschen. Das merkt man auf dem Bolzplatz wie bei großen Turnieren. Deswegen war es der Stadt auch wichtig, eine Alternative zum alten Bolzplatz an der Kruchenstraße in Giesenkirchen zu errichten. Der musste wegen eines Neubaugebiets und zum Leidwesen der dort lebenden Jugend entfernt werden. Am vergangenen Montag war es dann endlich so weit: Auf dem Gelände des ehemaligen Freibads in Giesenkirchen, ein bisschen versteckt an der Trimpelshütter Straße, hat die Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach (EWMG) in den vergangenen sechs Wochen ein neues Kleinspielfeld aus Kunstrasen errichtet. Mit einem offenen Fußballangebot und kleinen Snacks wurde das jetzt feierlich eingeweiht.