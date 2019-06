Mönchengladbach und Korschenbroich : Brauerei und Metzger vom Land NRW ausgezeichnet

Mönchengladbach/Düsseldorf Das Landwirtschaftsministerium ehrte die Bolten-Brauerei und Gourmetfleisch.de. Der Preis zeichnet die Betriebe unter anderem dafür aus, dass sie selbst produzieren, alte Rezepturen pflegen und zugleich offen für neue Produkte oder Herstellungsweisen sind.

(angr) Die Bolten-Brauerei in Korschenbroich und der Mönchengladbacher Fleischhersteller Gourmetfleisch.de gehören zu 85 Betrieben aus NRW, die am Montag von Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser mit dem Ehrenpreis „Meister.Werk.NRW“ ausgezeichnet wurden. Die Preisträger wurden für ihre besonderen Leistungen geehrt, wie das Ministerium mitteilte. „Das Lebensmittelhandwerk in NRW schafft regionale Produkte von hoher Qualität, die Identität und Heimat vermitteln. Es sichert Arbeitsplätze, fördert die Zusammenarbeit innerhalb einer Region zum Aufbau stabiler Wertschöpfungsketten und ist ein wichtiger Nahversorger vor allem in ländlichen Regionen“, sagte Ministerin Heinen-Esser.