Neue Corona-Allgemeinverfügung : Böllerverbot in weiten Teilen von Mönchengladbach

In Mönchengladbach darf in diesem Jahr an vielen Stellen nicht geböllert werden. Foto: Heike Hütten/Hütten, Heike (heih)

Mönchengladbach Auch in den Außenbezirken der Stadt ist das Zünden von Raketen an Silvester und Neujahr untersagt. Die Stadt hängt zurzeit entsprechende Hinweisschilder auf.

Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind bereits bundesweit untersagt. Jetzt hat die Stadt ein weitergehendes Verbot erlassen: In großen Teilen Mönchengladbachs, auch in den Außenbezirken, darf an Silvester und Neujahr nicht geböllert werden. Bund und Länder hatten empfohlen, auf das Zünden von Silvesterraketen zu verzichten. Jetzt drohen in Mönchengladbach Strafen, wenn in den Verbotszonen geböllert wird. Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung haben Städte und Gemeinden die Möglichkeit, ähnlich wie bei der Maskenpflicht, für bestimmte Bereiche Maßnahmen anzuordnen.

Die Stadt hängt zurzeit verschiedenen Stellen in der Stadt entsprechende Schilder auf. „Wir haben in allen vier Stadtbezirken abgefragt, wo an Silvester am häufigsten Silvesterraketen gezündet werden“, sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Auf die Meldungen sei reagiert worden, in dem man die Bereiche in die neue Allgemeinverfügung aufgenommen habe.