Vortrag im Haus Erholung: Asserts Blick auf chinesische Kultur

Mönchengladbach Der frühere Leiter des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums sprach beim Wissenschaftlichen Verein über chinesische und europäische Denkweisen.

Die Stühle reichten nicht für alle Besucher, die den Vortrag von Bodo Assert zum Thema „Wie anders denken Chinesen?“ hören wollten. Es mussten noch zusätzliche Sitzgelegenheiten dazu gestellt werden, damit alle Zuhörer Platz hatten. Im Haus der Erholung referierte der ehemalige Leiter des Stiftischen Humanistischen Gymnasium, der mit seiner Pensionierung seine Liebe zu China und dessen Geschichte, Philosophie, Sprache und Malerei entdeckt hatte. Um die Sinologie besser studieren zu könne, verbrachte er lange Zeit in China und lebte dort in einer Familie, was ihm einen direkten Einblick in den chinesischen Alltag gab.