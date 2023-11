Konzert in Mönchengladbach Drei Bands rocken zum Bobfest 2024 den Sparkassenpark

Mit dabei ist zum einen die deutsche Rockband Fury In The Slaughterhouse. Sie ist quasi ein Stammgast im Sparkassenpark und wird Fans auf dem kleinen Festival garantiert in Bewegung bringen. Mit Hits wie „When I‘m Dead and Gone“, „Radio Orchid“ und „Kick It Out“ haben sie sich in den vergangenen Jahrzehnten längst ein musikalisches Denkmal gesetzt. Das ist aber kein Grund für die fünf Musiker aus Hannover, es live nicht immer wieder krachen zu lassen.