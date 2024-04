Kripo ermittelt Schon wieder wurde in Mönchengladbach ein Auto angezündet

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 11. April, um 0.50 Uhr an der Bergstraße in Eicken ein geparktes Auto in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner sie und die Feuerwehr verständigt, nachdem er einen Knall gehört hatte und beim Blick nach draußen auf das brennende Auto aufmerksam geworden war. Dabei handelte es sich um einen BMW F1X, der auf einer frei zugänglichen Garageneinfahrt geparkt stand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer.