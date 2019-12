Rebecca Kick engagiert sich seit zehn Jahren beim Deutschen Roten Kreuz : „Blut spenden liegt mir am Herzen“

Rebecca Kick engagiert sich seit Schulzeiten ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Rebecca Kick ist seit zehn Jahren beim Deutschen Roten Kreuz aktiv – erst als Sanitätshelferin und nun bei den Blutspendeterminen in Neuwerk.

Von Angela Rietdorf

Vier Mal im Jahr wird in Neuwerk beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Blut gespendet. Vier Mal im Jahr sitzt eine sympathische junge Frau am Empfangstresen, begrüßt die Stammspender, beruhigt die Erstspender, nimmt Blutspendeausweise entgegen, teilt Formulare aus und erklärt geduldig, wie sie auszufüllen sind. Sie führt Menschen, die noch unentschlossen sind, durch die Räume und gibt ihnen einen Einblick ins Prozedere der Blutspende. Von morgens um halb acht bis nachmittags 15 Uhr ist Rebecca Kick gemeinsam mit acht bis neun anderen Gladbacher DRK-Helfern vor Ort, organisiert und unterstützt. Um die eigentliche Blutspende kümmert sich das Team des DRK-Blutspendedienstes West. Warum macht sie das? Einen Sonntag kann eine berufstätige 25-Jährige schließlich auch gut anders verbringen. „Es macht einfach Spaß“, sagt Rebecca Kick. „Es wird viel gelacht. Und es ist schön, anderen zu helfen.“

Vor zehn Jahren ist sie – anfangs eher gezwungenermaßen – beim DRK gelandet. Für ein Schulprojekt sollte sie sich eine soziale Einrichtung suchen, in der sie 60 Stunden mitarbeiten konnte. „Aus meinem früheren Wohnort in Niedersachsen kannte ich die Jugendaktivitäten des Roten Kreuzes dort und fand es interessant.“ So kam sie zum Roten Kreuz in Mönchengladbach – und blieb auch noch dort, als die 60 Stunden längst abgeleistet warend. „Der Teamgeist gefiel mir, das Kollegiale, die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu tun“, erklärt Rebecca Kick. Sie absolvierte die Qualifizierung zur Sanitätshelferin und wird bei Sportveranstaltungen ebenso eingesetzt wie im Karneval oder später bei Open-Air-Konzerten.

Info Das DRK und die Blutspenden Termine 2019 gab es in Mönchengladbach 64 öffentliche Termine und acht in Firmen und Berufsschulen. Personal Aktuell gibt es drei Teams bestehend aus 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern plus weiteren Ehrenamtlichen aus dem Katastrophenschutz. Spender 2017 waren es 5054, 2018 waren es 4789. Aufwand Allein im Bereich Blutspendehilfe haben Rotkreuzler knapp 2000 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Die Anzahl der Stunden, die so fürs ehrenamtliche Engagement drauf geht, ist eindrucksvoll. „Es gab Jahre, da habe ich zwischen 400 und 600 Dienststunden gemacht“, sagt die 25-Jährige. In der letzten Zeit hat sie ihr Engagement etwas reduziert: die Berufstätigkeit – sie ist Rechtsanwaltsfachangestellte und arbeitet in Düsseldorf – und ein Umzug nach Herne lassen weniger Zeit für ehrenamtliches Engagement. Dass das beim DRK kein Problem darstellt, findet sie besonders gut. „Es war immer so, dass man entscheiden konnte, wie viel man tun will und wann man es tun will. Und es wird vollkommen akzeptiert, wenn man sich mal einige Zeit ausklinkt, weil zum Beispiel Prüfungen anstehen.“