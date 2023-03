Neue Bepflanzung in Mönchengladbach Ein Farbenmeer im Bunten Garten

Wie die Mags weiter mitteilt, werden in den nächsten Tagen auch die Beete an der Kaiser-Friedrich-Halle (KFH), rund um die Vogelvoliere und die zwei Bären mit bunten Hornveilchen bestückt. An der KFH werden die Blumen in der Form von Fischschuppen gepflanzt – in Anlehnung an das Wasser im Brunnen und die Dachschindeln des Gebäudes. Als Verbindung zur Vogelvoliere erhält die größere Beetfläche eine Vogelsilhouette aus Hornveilchen, auf dem schmaleren Beetstreifen orientiert sich die Anordnung der Pflanzen an einer Feder. Und beim Beet an den Bären wird ein florales Ornament, das typisch für historische Parkanlagen ist, gesetzt.