Stadtmobiliar in Mönchengladbach : Blumenkübel mit Graffiti beschmiert

Stadtmobiliar in Mönchengladbach

Mönchengladbach An der Hindenburgstraße wurden erste von der Stadt aufgestellte Kübel verunstaltet. Reinigung hilft nur bedingt.

Erst seit Juni stehen die weißen, großen Blumenkübel aus Kunststoff an der Hindenburgstraße und auf dem Rheydter Markt. Doch schon Anfang des Monats waren die ersten Kübel beschmiert. Unbekannte haben Graffiti auf die großen Flächen der Blumenkübel angebracht. An der Hindenburgstraße, Ecke Stephanstraße und Ecke Friedrichstraße, sind die Schmierereien bereits aufgefallen. Die zuständige Stadttochter Mags, die sich um die Kübel kümmert, versuchte dann, die Graffiti zu beseitigen. An der Hindenburgstraße, Ecke Wallstraße, war zuletzt hingegen noch ein gut sichtbares, schwarzes Graffiti sichtbar.