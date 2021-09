Körperverletzung in Mönchengladbach : Blumenkästen fliegen haarscharf an Kind vorbei

Mönchengladbach Ein alkoholisierter Mann warf die Kübel aus Rage vom Balkon. Ein Vater konnte seinen sechsjährigen Sohn gerade noch rechtzeitig wegziehen.

Zwei in Mönchengladbach vom Balkon geworfene Blumenkübel haben am Montag nur knapp einen sechsjährigen Jungen verpasst.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war es ein persönlicher Streit in einer Wohnung an der Steinmetzstraße, der einen Mann dazu bewegt hatte, sich die zwei am Balkon befestigten Blumenkästen aus Kunststoff zu schnappen und vom ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf den Gehweg zu werfen. Was dem Mann möglicherweise nicht bewusst war, ist, dass darunter ein Sechsjähriger mit seiner Familie saß. Der Vater zog seinen Sohn geistesgegenwärtig früh genug weg, so dass der Junge „nur“ leichte Schnittverletzungen erlitt.