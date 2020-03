Frühlingsgefühle : Mönchengladbach blüht wieder auf

Mönchengladbach Die Temepraturen sind teils noch ungemütlich, aber Flora und Fauna wissen es besser – und frönen Frühlingsgefühlen.

Der heftige Schneefall vor ein paar Tagen hat die Mönchengladbacher kurz daran erinnert, dass eigentlich Winter ist. Aber ein Blick in Parks, Gärten oder einfach an den Straßenrand macht deutlich: Der Frühling ist nicht mehr weit. Kalendarisch hat er am Sonntag begonnen. Überall blühen schon die Krokusse und bieten nicht nur ein kunterbuntes Bild, wie hier mitten in der Gladbacher City an der Rathenaustraße, sondern liefern den ersten Hummeln, die ihr Winterquartier verlassen, die so wichtige Nahrung. Zwar wird es in den nächsten Tagen noch mal stürmisch, ab Wochenmitte kann es nachts auch Minusgrade geben. Aber die Sonne kommt immer wieder raus. dr/ Foto: Richters