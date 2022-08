Naturschutz in Mönchengladbach : Wie Blühstreifen die Artenvielfalt schützen

Mönchengladbach Seit fünf Jahren wandelt die Mags tristes Straßen­begleitgrün in farbenfrohe Stauden- und Wildblumen-Beete um. Diese sind im gesamten Stadtgebiet verteilt. Und jährlich werden es mehr. Wieso die Flächen viel mehr sind als nur eine bunte Pracht.

An der Hohenzollernstraße unterhalb der Kaiser-Friedrich-Halle, an der Stadtwaldstraße, im Kreisverkehr in Rheindahlen oder im Bresgespark: An vielen Ecken im Mönchengladbacher Stadtgebiet blühen derzeit die Stauden-Beete auf und entpuppen sich einmal mehr als echter Hingucker. Im Herbst 2017 hat die Mags die ersten Testpflanzungen durchgeführt und vergrößert jährlich die Fläche, die das sogenannte „Straßenbegleitgrün“ ersetzt. Die Mischpflanzungen sind so ausgelegt, dass sie von Frühling bis Herbst attraktiv sind.