Straßenumbenennungen in Mönchengladbach Blücherstraße soll bald einen neuen Namen tragen

Nun soll an prominenter Stelle in der Innenstadt zur Erinnerung an die ehemalige Bürgerin in der Stadt „deutliches Zeichen“, so die Verwaltung, gesetzt werden. Dieser Aussage schließt sich auch der kulturpolitische Sprecher der SPD, Reinhold Schiffers, an. „Erste Überlegungen gingen dahin, eine Straße in Wickrathberg nach ihr zu benennen“, sagt Schiffers. Doch das würde der historischen Gesamtbedeutung der Person nicht gerecht. Das Teilstück direkt an der Stadtbibliothek, zwischen Regentenstraße und Kaiserstraße, sei aus Sicht der Ampelkooperation aus SPD, Grünen und FDP „eine gelungene Lösung“. An dieser Stelle verbinde sich die Wissensvermittlung der heutigen Bibliothek mit der Erinnerung an die ehemalige Synagoge, die 1938 niederbrannte. Schiffer begrüße, dass der Oberbürgermeister mit den Anwohnern in die Diskussion gehe. Auch der kulturpolitische Sprecher der CDU, Dieter Breymann, hatte einer Benennung einer Straße nach Hilde Sherman-Zander in der damaligen Sitzung des Kulturausschusses zugestimmt.