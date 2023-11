Neueröffnung in Rheydt Aus dem Restaurant „Blue Angel“ in Rheydt ist das „Auszeit“ geworden

Es ist irgendwie heller als früher – und geräumiger. Dabei stehen an der rechten Wand wie gewohnt Tische unter dem Spiegel und auch das vertraute Sofa mit den Engel-Kissen steht noch am selben Platz. Und doch sieht man die Veränderung sofort: Das im Boden eingelassene Mosaik am Eingang fällt jetzt sofort auf. Die dunklen Vorhänge an den Fenstern am Kopf des Restaurants gibt es nicht mehr. Ganz klar: Das „Blue Angel“ in Rheydt ist nicht mehr das „Blue Angel“. Jahrzehntelang, seit 1999, Kostenpflichtiger Inhalt war das Lokal an der Marktstraße eine feste Anlaufstelle für Generationen von Rheydtern. Jetzt hängen ein neuer Name und ein neues Logo über der Eingangstür. Eine Uhr mit dem Schriftzug „Auszeit“. In Selma Aybils Restaurant-Café ist der Name Programm.