Auszeichnung in Mönchengladbach : „MG anders sehen“ bekommt Rheinlandtaler

Lara Valsamidis und Hannah von Dahlen werden vom LVR-Vorsitzenden Jürgen Wilhelm mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Vor elf Jahren startete Hannah von Dahlen ein Fotoprojekt, mit dem sie Gladbachern die schönen Seiten der Stadt zeigen wollte. Mit Lara Valsamidis entwickelte sie die Aktion weiter. Dafür wurden die beiden Frauen jetzt vom Landschaftsverband Rheinland ausgezeichnet.

Vor 13 Jahren fragte sich Hannah von Dahlen, ob sie in Mönchengladbach bleiben oder soll oder nicht. Viele ihrer Freunde zogen fürs Studium in größere Städte, auch die damals Anfang 20-Jährige dachte über einen Umzug nach. Ihr Vater half ihr bei der Entscheidung. Er nahm sie mit auf einen Spaziergang um ihr zu zeigen, wie schön Mönchengladbach sein kann. Viele Ecken hatte sie vorher noch nie gesehen. Sie machte ein paar Fotos – und entschied sich, in der Stadt zu bleiben und nicht für ihr Mediendesign-Studium nach Köln zu ziehen.

Das ist die Entstehungsgeschichte zu „MG anders sehen“, einem Fotoprojekt, das jetzt vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet wurde. Das Projekt habe dazu beigetragen, dass die Bewohner mehr Liebe für ihre Heimatstadt empfinden, so Jürgen Wilhelm, Vorsitzender des LVR, der die Auszeichnung übergab.

Info Der Rheinlandtaler zeigt das Gesicht der Medusa Entstehung Der Rheinlandtaler wird seit 1976 vergeben. Er zeigt das Gesicht der Medusa und wurde von dem rheinischen Künstler Wolfgang Reuter gestaltet. Auszeichnung Unter dem Slogan „LVR. Rheinland. Ausgezeichnet.“ wird gesellschaftliches und kulturelles Engagement ausgezeichnet. Personen, Organisationen oder Unternehmen, die sich im Rheinland engagieren, können ihn erhalten. Zu der Kategorie „Kultur“ gehören auch Themen wie Brauchtum, Volks- und Landeskunde und kulturelle Entwicklung sowie das multinationale Zusammenleben.

Die Fotos, die von Dahlen auf dem Spaziergang mit ihrem Vater machte, veröffentliche sie nämlich zwei Jahre später im Internet: „Mein Partner hat mich immer wieder dazu ermutigt“, erzählte sie bei der Verleihung. Nachdem sie die Bilder online geteilt hatte, hörte ihr Handy nicht mehr auf zu klingeln, auch ihr Mail-Postfach quillte über. Sie hatte einen Nerv getroffen. 2011 wurde viel über die Stadt gemeckert: Hier ist ja gar nichts, hier geht ja gar nichts, es ist alles so hässlich. „Ich wollte das Gegenteil beweisen und habe gemerkt, dass es auch viele Gladbacher gibt, die positiv auf die Stadt blicken“, sagt sie.

Das Foto ist während eines Instawalks zur Textil-Geschichte in Mönchengladbach entstanden. Es zeigt zwei Arbeiterhäuser. Foto: Hannah von Dahlen

Es blieb nicht nur bei einer Webseite. Das Fotoprojekt wurde immer größer und umfangreicher. 2013 kam die Aktion „Stand Land Gladbach“ hinzu, eine Kurzinterview-Reihe, in der die Mönchengladbacher ihren Blick und ihre Gefühle für ihre Stadt beschreiben. 2015 bekam von Dahlen Verstärkung durch ihre Arbeitskollegin Lara Valsamidis. „Sie brennt für das Projekt und ist genau die Richtige dafür“, sagte von Dahlen. Gemeinsam haben sie eine weitere Idee entwickelt: die „Instawalks“. Seit 2017 können Teilnehmer Mönchengladbach während eines geführten Spaziergangs neu entdecken. Es wird immer ein Stadtteil oder ein Thema neu erkundet, beispielsweise die Architektur in Rheydt, die Textil-Geschichte der Stadt oder die schönsten Ecken in Mülfort. Währenddessen werden Fotos gemacht, die anschließend auf der Plattform Instagram hochgeladen werden. So entsteht eine digitale Fotoausstellung. Mittlerweile haben 14 Instawalks stattgefunden, mehr als 15.000 Bilder und Videos wurden hochgeladen. Auch eine analoge Ausstellung mit Polaroids hat es schon gegeben. Das Motto ist seit Tag eins: „Bekanntes neu sehen und Unbekanntes neu entdecken“.

Jürgen Wilhelm freute sich, den Rheinlandtaler an zwei junge Frauen zu übergeben. „Das ist nicht die Regel“, sagte der LVR-Vorsitzende. Auch würden in dem Bereich Kultur selten Projekte wie diese ausgezeichnet, es sei neu, jung und frisch. „Man merkt, dass die beiden Spaß an dem Projekt haben, anders würden sie es gar nicht stemmen können“, sagte Wilhelm. „MG anders sehen“ ist ein ehrenamtliches Projekt, sowohl von Dahlen als auch Valsamidis sind berufstätig. Vielen sei nicht bewusst, wie viel Arbeit dahinter stecke: Organisation, Planung, Kreativität, Kommunikation, Zeit, Ausdauer – „und ganz viel Herzblut steckt darin“, sagte Wilhelm. Auch die vielen ausgelösten Emotionen seien ein Grund dafür, dass „MG anders sehen“ so viele Menschen erreicht habe.

Ein besonders Fundstück aus elf Jahren „MG anders sehen“: Die Anzeigentafel des Rheydter Kinos Atlantis mit zwei Filmtiteln. Foto: Hannah von Dahlen

Von Dahlen und Valsamidis nahmen den Taler gerührt entgegen und bedankten sich bei all den Menschen, die sie in den vergangenen elf Jahren unterstützt haben. Von Dahlens Mutter sei von der ersten Sekunde ihre größte Motivation und Unterstützung gewesen – „auch wenn das bedeutete, dass wir für eine neue Website tagelang Fotos händisch auswählen mussten“. Die zugezogene Valsamidis habe sich durch die Arbeit am Projekt sofort heimisch gefühlt. Das liege aber nicht nur an dem Ort, sondern vor allem an den Menschen. „Ich habe durch den Blick anderer meinen eigenen Horizont erweitern können“, sagte sie.