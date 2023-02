Hohe Blitzerdichte in Mönchengladbach Täglich fahren mehr als 20 Personen viel zu schnell

Die Wahrscheinlichkeit, bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt zu werden, ist für Autofahrer in Wuppertal am höchsten. Nach einer Studie der Kanzlei Goldstein stehen in dieser Stadt bundesweit die meisten Blitzer. 45 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind es, um genau zu sein. In Mönchengladbach sind es 19. Zusammen mit den mobilen Blitzern werden hier pro Tag im Schnitt mehr als 20 Fahrer erfasst, die zu sehr aufs Gaspedal drücken. Damit liegt Mönchengladbach in der Goldstein-Untersuchung bundesweit auf Platz 15 des Blitzerdichte-Rankings.