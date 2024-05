Unwetter in Mönchengladbach Blitzeinschläge in Häuser, geflutete Keller und überschwemmte Straßen

Update | Mönchengladbach · Schon am Feiertag, 1. Mai, hatte ein Blitz ein Haus in Uedding getroffen, am Folgetag gab es eine Fortsetzung. Starkregen, Hagel und Gewitter sorgten für Dauereinsätze von Feuerwehr und Polizei in Mönchengladbach.

02.05.2024 , 19:28 Uhr

Nach dem Blitzeinschlag musste das Dach repariert werden. Foto: Theo Titz

Ab 17.30 Uhr standen am Donnerstagnachmittag, 2. April, die Telefone bei Feuerwehr und Polizei in Mönchengladbach nicht mehr still. Im Minutentakt wurden vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und Blitzeinschläge gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst hatte in Mönchengladbach vor schweren Gewittern und Starkregen gewarnt – und die Prognose trat ein, dazu kam Hagel. An der Straße Kahle Heide in Holt schlug ein Blitz in ein Haus ein. Wie die Polizei mitteilte, blieb es nach ersten Erkenntnissen bei Sachschäden. Durch den Druck waren Ziegel vom Dach gesprengt worden. Eine Einsatzbilanz stand am Abend noch aus. Die Feuerwehr war bis 19 Uhr zu 33 Unwettereinsätzen ausgerückt, durch Blitzeinschläge habe es auch Brandeinsätze gegeben, wie ein Sprecher sagte. Das Unwetter hatte dieses Mal mehrere Stadtteile getroffen, anders als am Vortag: Während Mittwochabend, 1. Mai, in weiten Bereichen nur ein leichtes Grummeln zu hören war, hatte es Uedding besonders hart getroffen. Gegen 20.10 Uhr schlug ein Blitz in ein Reihenmittelhaus an der Ueddinger Straße ein und löste einen Feuerwehreinsatz aus. „Das Dach des Hauses wurde beschädigt. Ziegel lagen auf der Terrasse und im Vorgarten“, berichtete Branddirektor Marco Jennißen. Einen Brand habe der Blitzeinschlag nicht verursacht. Auch der Dachstuhl selbst sei nicht betroffen. Außerdem sei die Hauptsicherung herausgeflogen. Die Bewohnerin des Hauses wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr untersucht. „Sie hatte keine Verletzungen“, sagt Jennißen. Aber natürlich habe sie einen Riesenschreck erlitten. Für die Nacht kam die Frau bei ihrer Tochter unter. Erschreckt hatte der Blitzeinschlag auch weitere Anwohner. Sie berichten von einem extrem lauten Knall und Vibrationen, die sie in ihren Häusern gespürt haben. Das Portal „Kachelmannwetter“ stufte den Blitz mit einer Stärke von 177 Kiloampere als sehr starken Blitz, als so genannten „wilden Hausrüttler“ ein. Am Mittwochabend war die Feuerwehr etwa eine Stunde lang in Uedding im Einsatz. Auch NEW-Mitarbeiter waren hinzu gekommen, um sich um die Hauptsicherung zu kümmern. Das Unwetter am Donnerstag sorgte für mehr und längere Einsätze. Die Wehrleute bereiteten sich auf eine lange Nach vor.

